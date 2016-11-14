特朗普选择共和党全国委员会主席普利巴斯出任白宫幕僚长

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿11月13日 - 美国当选总统特朗普周日决定，由共和党全国委员会主席普利巴斯(Reince Priebus)出任白宫幕僚长这一颇有份量的职位。普利巴斯是共和党大佬们青睐的人选，是一位低调的华盛顿圈内人士。
普利巴斯是特朗普竞选时的忠实盟友，并与众议院议长莱恩(Paul Ryan)关系密切。特朗普这一选择表明，他愿意同莱恩以及共和党占主导的国会进行合作，以便自己的政策议题获得通过。
原本有可能出任这一职务的是Stephen Bannon，他是特朗普的竞选主席以及保守派网站Breitbart News的前主管。特朗普任命他为自己的首席策略师和高级顾问。
幕僚长担当总统看门人的角色，并负责制定总统的日程，通常是即将上任的总统在初期最重要的人事任命之一。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。