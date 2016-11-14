特朗普选择共和党全国委员会主席普利巴斯出任白宫幕僚长

路透华盛顿11月13日 - 美国当选总统特朗普周日决定，由共和党全国委员会主席普利巴斯(Reince Priebus)出任白宫幕僚长这一颇有份量的职位。普利巴斯是共和党大佬们青睐的人选，是一位低调的华盛顿圈内人士。

普利巴斯是特朗普竞选时的忠实盟友，并与众议院议长莱恩(Paul Ryan)关系密切。特朗普这一选择表明，他愿意同莱恩以及共和党占主导的国会进行合作，以便自己的政策议题获得通过。

原本有可能出任这一职务的是Stephen Bannon，他是特朗普的竞选主席以及保守派网站Breitbart News的前主管。特朗普任命他为自己的首席策略师和高级顾问。

幕僚长担当总统看门人的角色，并负责制定总统的日程，通常是即将上任的总统在初期最重要的人事任命之一。(完)