美国总统特朗普反击称科米说谎 愿意宣誓作证

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月9日 - 美国总统特朗普周五否认他曾试图干预美国联邦调查局(FBI)的调查。这实际上是指责前FBI局长科米在国会作证时撒谎。
科米在周四的国会听证会上对这位总统一点不留情面，作证说特朗普曾要求他让FBI停止调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)及其与俄罗斯的关系。
特朗普称，科米的证词同时证明了他与所指控的俄罗斯干预美国2016年大选一事无关。
“科米证实了许多我说过的话。(但)他所说的一些东西并不是事实，”特朗普在白宫玫瑰花园召开记者会说。
当一位记者提问他是否要科米放弃对弗林的调查时，特朗普回答：“我没有那样说过。”
记者随后发问，“所以他在说谎？”
“嗯，我没有那样说过。我是说，我要告诉你的是，我没有那样说，”特朗普回答。
周五他被问及是否愿意宣誓作证以说明他与科米之间的沟通情况，他回答说，“百分之百(愿意)。”(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。