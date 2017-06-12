美国总统特朗普反击称科米说谎 愿意宣誓作证

路透华盛顿6月9日 - 美国总统特朗普周五否认他曾试图干预美国联邦调查局(FBI)的调查。这实际上是指责前FBI局长科米在国会作证时撒谎。

科米在周四的国会听证会上对这位总统一点不留情面，作证说特朗普曾要求他让FBI停止调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)及其与俄罗斯的关系。

特朗普称，科米的证词同时证明了他与所指控的俄罗斯干预美国2016年大选一事无关。

“科米证实了许多我说过的话。(但)他所说的一些东西并不是事实，”特朗普在白宫玫瑰花园召开记者会说。

当一位记者提问他是否要科米放弃对弗林的调查时，特朗普回答：“我没有那样说过。”

记者随后发问，“所以他在说谎？”

“嗯，我没有那样说过。我是说，我要告诉你的是，我没有那样说，”特朗普回答。

周五他被问及是否愿意宣誓作证以说明他与科米之间的沟通情况，他回答说，“百分之百(愿意)。”(完)