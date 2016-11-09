焦点：特朗普胜选给美联储升息计划打上问号

路透华盛顿11月9日 - 特朗普赢得美国总统选举后，全球市场原本认定美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快将升息，然后未来几年继续缓步升息的核心观点，也随之打上问号。

特朗普获胜的消息令金融市场大受打击，美元及股市大跌，避险的主权债及黄金迅速飙升，反映出市场担心特朗普的政策将带来长期的全球不确定性。

过去市场动荡已导致美联储暂缓行动，像是2015年的中国股灾，以及今年6月英国退欧公投之后的市场震荡。

投资人较乐见民主党候选人希拉里上台，认为她将维持现状，较能维持国内外稳定。

特朗普承诺将推翻或重新谈判国际贸易协定，这可能引发一波保护主义，中止起步不久的全球经济复苏。他的经济计划主张大规模减税，许多经济分析师估计这会造成美国预算赤字大幅攀升。

“这提高了美联储12月不会升息的机率，”Moody's Analytics首席经济分析师Mark Zandi评论特朗普周二胜选时表示。

特朗普胜选给美联储主席叶伦的前途蒙上疑云。特朗普曾指责美联储将利率维持在低位以帮助奥巴马，并暗示可能在叶伦2018年1月任期到期后撤换叶伦，这令分析师猜测叶伦是否会提前辞职。

由于特朗普没拿出经济规划的细节，这令美联储及未来利率路径更具有不确定性。

特朗普曾提议给予各州将更多联邦资金用于贫困人士医保的自由支配权，但没有拿出更多细节。他还承诺削减个人及企业税率，但一些分析师质疑支持这一计划的前提假设，以及如何为税惠提供资金支持。

联邦预算委员会称这让他们很难估算特朗普的提议，但估计因为这个未来10年的联邦债务将增加5.3万亿美元。

特朗普称，他的政策将带动大量企业投资，创造2,500万个就业岗位，从而使美国经济年增长率提高约一倍。

特朗普在接受候选人提名的演讲中对支持者称，“我们有一个很棒的经济规划，我们将使经济成长率提高一倍，并使美国成为全球最强大的经济体。”

选民在大选日投票之时，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称美联储将关注金融市场波动，以及大选后财政政策会否出现变化。

埃文斯表示，美联储不会屈服于批评意见，将根据其促进完全就业和稳定物价的职责来制定政策。“我们需要脱开短期的政治压力，”他在纽约对记者称。

特朗普的保护主义政策在最初的影响可能并非完全负面。经济学家Barry Eichengreen今年早些时候曾称，虽然关税有引燃贸易战和地缘政治紧张局势的风险，但最初的影响或许是提高美国的工资和通胀，这在一定程度上正是美联储的宽松货币政策迄今想尽力实现的事情。

Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)的团队预计，完全实施特朗普在贸易和移民方面的提议可推动通胀上升，最终触发美联储大幅升息，以及经济衰退，这是部分投资者都担心的一点。

“他的减税计划可能使预算赤字大幅增加，而贸易制裁或将扰乱全球贸易。这或将导致经济衰退，”纽约的National Securities首席市场分析师Donald Selkin说。

费城联邦储备银行总裁哈克10月13日曾表示，美联储或将不得不监控大选之后可能出现的政策变化。美国失业率在5%以下，大规模的财政刺激或将推高通胀。

“如果存在可能产生负面效果的政策，那我们或将不得不作出应对，我们将必须作出应对，”哈克称。(完)