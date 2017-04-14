分析：特朗普和叶伦看似格格不入 实则有共同利益可言

路透华盛顿4月13日 - 美国总统特朗普和美联储总裁叶伦乍一看可能格格不入。

叶伦是学院派经济学家，民主党政府的资深人士，支持开放的全球经济。特朗普则是房地产大亨，有着怀疑叶伦一手帮助打造的经济秩序的选民基础。

不过特朗普已经当选，加上两位都希望让尽可能多的美国人就业，他们之间或许有共同利益可言。

叶伦自2014年2月被任命为美联储主席以来一直维持低利率，现在她承诺只会缓慢升息，尽管美国失业率处于近10年来最低点4.5%。

而特朗普在竞选时许下减税、加大基建支出，并放松银行业监管的承诺，这将美国世界大型企业研究会(Conference Board)消费者信心指数推升至自16年前互联网泡沫破裂以来的最高水平。

认识叶伦的前美联储员工以及她的同事表示，特朗普本周在华尔街日报专访中的意外表态，并不像看起来那么奇怪，因为总统有意维持市场与经济的平稳运行。特朗普在专访中并不排除让叶伦再干四年的可能。

这些前员工和同事也表示，叶伦很可能接受再次任命，尽管特朗普在去年竞选期间对她多所批评。

前FED副主席科恩表示，共和党内部已有许多人士呼吁进一步收紧货币政策，限制美联储的权力，但“总统不会真的认为那有用”。

若特朗普为联邦储备理事会的三个空缺补上叶伦认为能够共事之人，那么当2018年2月届满时，她“真的会很难拒绝”再度任命。

“如果她持续表现良好，而特朗普弃她不用，宁可迎向未知数，那他肯定是疯了。”加州大学柏克莱分校经济学教授Andrew Rose表示，他曾长期与叶伦共事，两人共同编写了一份常被引用的劳动力市场研究报告。

叶伦2014年2月接替伯南克出任美联储主席，当时美国经济从2008年金融危机中复苏的基础还不稳固，她亦明确表示会侧重于就业和薪资增长、以及美国家庭财富普遍增加。

在货币政策逐步正常化的过程中，叶伦已让美联储停止购买额外的金融证券，并在2015年12月开始上调短期利率，为近10年来的首次升息。

目前为止，这些政策调整并未对就业增长产生明显影响，因此与特朗普重振就业和获利的核心竞选承诺并不违背。

在过去一年美联储缓慢升息之际，美国股市也升至纪录高位，尽管特朗普声称这是他自己的功劳。

**美联储主席连任有史可寻**

特朗普让叶伦连任有先例可循。前三任美联储主席沃克尔、格林斯潘和伯南克都至少担任了两届主席，而且都是既获得过民主党总统，也获得过共和党总统的任命。

不过，对特朗普来说，这么做可能要困难些。

在去年竞选期间，特朗普曾抨击叶伦接受前总统奥巴马的命令，出于政治原因将利率维持在低位，并表示将替换叶伦因为她不是共和党人。

特别不留情面的一次是，去年特朗普在竞选视频广告中给叶伦贴标签，称她是毁了美国中产阶级生活的“全球特殊利益集团”一员。

美联储周四表示，对于特朗普周三有关叶伦的公开言论、以及叶伦是否考虑连任，均不作回应。

特朗普的一些顾问以及部分共和党议员想要的是一个主席权力没有那么大、行事偏保守的美联储，如果叶伦留任，那就进一步偏离了特朗普要把华盛顿“沼泽里的污水排干(drain the swamp)”的承诺。

美联储理事会七个位置中还有三个空缺，如果新来几个异类，叶伦要进行政策管理或是再接受四年任期恐怕有困难。

不过，曾在美联储工作、现就职于彼得森国际经济研究所的Joseph Gagnon称，如果所选择的人与叶伦是一个风格，或是其管理公众预期、市场预期的能力都没有经过检验，那么特朗普可能还是会聪明地选择叶伦留任。

“我不认为，任命一个热衷于升息的人，对他有什么好处。”(完)