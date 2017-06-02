焦点：特朗普称美国将退出巴黎气候协定 盟国对此表示失望

路透华盛顿6月1日 - 美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。

巴黎气候协定的支持者谴责特朗普的退出决定，称这是让美国放弃领导地位，是国际性耻辱，且是外交政策的一大错误。居中促成该协定的前任总统奥巴马则对退出的决定表示遗憾。

“我们要退出”，特朗普在白宫玫瑰园的典礼上表示。他认为巴黎协定是“残酷的”财政和经济负担。他表示，美国退出“代表了美国对主权的宣示。”

特朗普表示，美国将开始协商重新加入巴黎协定，或者另订“对美国、美国企业、美国工人、美国人民及其纳税人公平的新协定。”

美国盟友对特朗普的决定感到沮丧，法国、德国及意大利均拒绝了特朗普有关巴黎协定可以修改的建议。

特朗普采取行动后，美国将在气候变化这个21世纪一大全球性急迫问题上，与全球几乎所有国家的努力方向背道而驰。这也将使得美国加入叙利亚和尼加拉瓜的行列，成为仅有的巴黎气候协定非参与国。

特朗普表示，美国将停止向联合国绿色气候基金交费。富裕国家原本承诺拿出数以十亿美元计资金，以帮助发展中国家应对洪灾、旱灾和其他气候变化带来的冲击。

在2015年12月，共有195个国家接受巴黎气候协定，美国也是其中之一。但特朗普表示，该协定将“削弱我们的经济、拖美国工人的后腿，弱化我们的主权、带来不可接受的法律风险、并将我们永远置于比世界其他国家更为不利的地位。”

美国前总统奥巴马在声明中称，留在巴黎气候协定中的国家将会收获该协定带来的就业增加与新生产业等好处。

在特朗普此举之后，特斯拉(Tesla)(TSLA.O)执行长伊隆-马斯克(Elon Musk)表示，他将离开白宫顾问委员会。

“气候变化是真实存在的问题。脱离巴黎气候协定无论对美国还是世界都没有好处，”马斯克在推特发文称。

通用电气(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)称他感到失望，并称，“气候变化是真实的。企业现在应带头而不是指望政府。”

共和党国会领袖对特朗普表示支持。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)称赞特朗普，“这是对奥巴马政府打压国内能源产业和就业做法的又一记重拳。”

民主党则抨击特朗普退出的决定。

民主党参议院领袖舒默(Charles Schumer)称该决定是“21世纪最糟糕的政策，因为对我们的经济、环境和地缘政治立场造成巨大的损害。”

根据巴黎协定，美国承诺到2025年较2005年减少26-28%的温室气体排放。美国的温室气体排放仅位列中国之后，占全球总量的逾15%。

美国支持巴黎协定的人士说，特朗普若是退出协定，将意味着美国的国际承诺将不再值得信任。

包括教宗在内，各国领袖均施压特朗普不要弃守协定。

上周在意大利进行七国集团峰会时，特朗普尽管面对各国领袖的压力，却仍拒绝为巴黎协定背书。

气候科学家警告称，美国退出协定将加速全球气候改变的影响，热浪、洪水、乾旱及暴风雨等极端气候将更形恶化。

中国国务院总理李克强正在欧洲进行访问，中国与欧盟周五将寻求巩固巴黎协定。中国在2017年取代了美国成为全球最大温室气体排放国。

皇家荷兰/壳牌石油集团与埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)等油企都支持巴黎协定。而包括Cloud Peak Energy (CLD.N)在内的几家大型煤炭公司曾公开呼吁特朗普不要退出协定，以保护行业的海外采矿权益；但其他业者则要求特朗普退出协定，以缓和国内矿企所面临的监管压力。(完)