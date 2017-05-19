美国总统特朗普抨击“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”

路透华盛顿5月18日 - 美国总统特朗普周四对于任命特别检察官调查其2016年总统大选竞选团队疑似与俄罗斯勾结一事大加抨击，称之为美国史上“最大的一次政治迫害”，会对“国家造成可怕的伤害”。

特朗普也表示，他很快将选出联邦调查局(FBI)的新任局长人选，替代上周被解职的科米(James Comey)，前参议员和曾经的民主党副总统候选人的李柏曼(Joseph Lieberman)是接任的热门人选之一。

特朗普周四的反击言论，迥异于周三晚间前FBI局长穆勒(Robert Mueller)被任命为特别检察官后他那番字斟句酌的声明。他在声明中表示，“诚如我多次所说，进行彻底调查将证实我们一贯所知--我的阵营并未与任何外国实体勾结。”

在一系列事态发展导致外界对俄罗斯疑似干涉美国总统大选、可能与特朗普团队勾结的质疑升温之际，美国司法部副部长罗森斯坦(Rod Rosenstein)做出了对穆勒的任命。

这些事情包括特朗普炒掉科米，特朗普曾施压科米要求终止对前国家安全顾问弗林调查的报导，以及特朗普与俄外长讨论伊斯兰国(IS)敏感信息等。

特朗普对由一位他自己任命的官员来指派特别检察官，表达了谴责。

“(希拉里)克林顿竞选和奥巴马政府执政期间发生了那么多非法行为，却从未指派过特别检察官！”特朗普在周四早晨的推文中写道。他并未提出任何有关这些所谓的非法行为的证据。

“这是美国史上针对一位政治人物的最大的一次政治迫害。”

民主党参议员Amy Klobuchar回应表示，“这是追求真相。”

稍后特朗普在白宫告诉新闻主播，穆勒的指派是“非常、非常负面的事”，并称“我认为这严重伤害到美国，因为这显示我们是分裂、混淆不清、不团结的国家。”

美国股市周四反弹，受助于放松互联网监管的举措和强劲的经济数据。昨日美股录得逾八个月最大单日跌幅。(完)