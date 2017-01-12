特朗普减税计划或令美国AAA评级承压--惠誉

路透伦敦1月12日 - 惠誉欧洲、中东及非洲区主权评级主管Ed Parker周四称，美国总统当选人特朗普的减税计划，从中期看可能威胁美国的AAA评级。

“我们认为会增加(美国评级)的中期压力，”Parker在惠誉年度债信展望会议上称。

“即便在大选前，美国政府债务水平也是AAA评级国家中最高的。若特朗普在接下来10年减税6.2万亿美元，会令美国政府债务增加33%左右，”他补充说。(完)