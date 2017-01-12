特朗普减税计划或令美国AAA评级承压--惠誉

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透伦敦1月12日 - 惠誉欧洲、中东及非洲区主权评级主管Ed Parker周四称，美国总统当选人特朗普的减税计划，从中期看可能威胁美国的AAA评级。
“我们认为会增加(美国评级)的中期压力，”Parker在惠誉年度债信展望会议上称。
“即便在大选前，美国政府债务水平也是AAA评级国家中最高的。若特朗普在接下来10年减税6.2万亿美元，会令美国政府债务增加33%左右，”他补充说。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。