特朗普声称政府需要在9月“好好关一次门” 解决国会纷争

路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普上任的时候承诺，他会获得数不清的胜利，多到让美国人生厌。但当他努力争取胜利的时候，一些令其沮丧的迹象开始出现。

民主党人兴高采烈地宣布，在一场关于避免政府关门的支出法案战役中，用计谋战胜了共和党人。这引起了特朗普总统的愤慨。民主党感到高兴的是，特朗普的墨西哥边界墙经费没有包括在这项支出法案之内。

特朗普周二发表推文称，也许政府关门不会那么糟糕，共和党应该考虑改变参议院规则，以便能在没有任何民主党支持的情况下，更容易地通过支出法案和其他法案。

“我国政府需要在9月好好‘关一次门’以平息纷争！”他写道。(完)