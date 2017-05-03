特朗普声称政府需要在9月“好好关一次门” 解决国会纷争

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普上任的时候承诺，他会获得数不清的胜利，多到让美国人生厌。但当他努力争取胜利的时候，一些令其沮丧的迹象开始出现。
民主党人兴高采烈地宣布，在一场关于避免政府关门的支出法案战役中，用计谋战胜了共和党人。这引起了特朗普总统的愤慨。民主党感到高兴的是，特朗普的墨西哥边界墙经费没有包括在这项支出法案之内。
特朗普周二发表推文称，也许政府关门不会那么糟糕，共和党应该考虑改变参议院规则，以便能在没有任何民主党支持的情况下，更容易地通过支出法案和其他法案。
“我国政府需要在9月好好‘关一次门’以平息纷争！”他写道。(完)
(编译 张涛；审校 李婷仪)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。