美国总统特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划 鼓励招聘美国人

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
两位在白宫给记者做简报的官员说，特朗普也将利用“买美国货、聘用美国人”的命令，以寻求改变政府采购案惯例，在联邦政府合约中增加购买美国产品。
特朗普将在视察工具制造商Snap-On Inc (SNA.N)总部时签署这项行政令。
特朗普这项行政令目的是想履行“美国优先”的竞选承诺。特朗普上任即将届满百日，在立法方面没有可引以为傲的成果，他采用行政命令寻求改变监管措施来帮助美国经济。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)