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时事要闻 | 2017年 4月 18日 星期二 10:47 BJT

美国总统特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划 鼓励招聘美国人

路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。　

两位在白宫给记者做简报的官员说，特朗普也将利用“买美国货、聘用美国人”的命令，以寻求改变政府采购案惯例，在联邦政府合约中增加购买美国产品。

特朗普将在视察工具制造商Snap-On Inc (SNA.N)总部时签署这项行政令。

特朗普这项行政令目的是想履行“美国优先”的竞选承诺。特朗普上任即将届满百日，在立法方面没有可引以为傲的成果，他采用行政命令寻求改变监管措施来帮助美国经济。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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