银监会发文要求信托公司清理资金池 不设统一时限--消息

路透北京5月13日 -两位消息人士周二表示，中国银监会向各信托公司下发“关于99号文的实施细则”，规定信托公司清理非标资金池业务不搞“一刀切”，并禁止信托公司与非金融机构合作推介信托产品。

消息人士援引银监会下发的细则称，银监会要求信托公司具体产品实行报告制，信托公司在拟新开展的每笔业务进行前，只用向监管机构事前报备，不需要监管机构的前置表态。

“信托资金池业务的存量比较大，而且存在期限错配，统一要在6月30号前整顿完毕，确实不现实。”一位信托业内人士表示。

该人士称，信托公司建立资金池为了保证流动性。但长远来看，这会让信托公司更多地关注高收益率项目，忽视风险。

对于“禁止非金融机构推介信托”，他表示，此前各公司已经出台类似规定，但实际操作并不严格。而这次是由监管层明确表态，可能是希望信托公司通过自建品牌渠道，提升对风险的认识。

路透目前暂未联络到银监会对此消息予以置评。

另一位信托公司人士表示，这项规定主要是防范第三方理财等非金融机构不规范宣传带来的隐患，“以往第三方理财虚假宣传出了问题，消费者还是要找代销银行或信托公司，所以银监会希望从源头入手，解决问题。”

关于银监会要求信托公司具体产品实行报告制，两位消息人士称，银监会对于信托产品采取分类管理。常规信托产品可以实行报备制，不必经过前置审批。而创新类业务还需要经过银监会的事前审核，才可发行。

此前，银监会下发关于信托公司风险监管的指导意见（99号文），释放出监管趋严和控风险的信号，并明确信托不得开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征业务。

中国信托业协会专职副会长王丽娟曾指出，必须尽快推进清理工作，不许拖延，更不许新开展此类业务，但清理工作不搞“一刀切”，各家信托公司应依据自身实际，自主自行制定清理整顿方案，确保清理整顿工作不引发新的风险。（完）

(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)

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