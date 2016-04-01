中国信托公司股票投资产品杠杆比例明确 比例最高不超过2∶1--报载

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月1日 - 中国上海证券报周五报导，银监会近期向各银监局下发文件，明确规定信托公司结构化股票投资信托产品杠杆比例，其中优先级和劣后级资金比例原则上不超过1∶1，最高不超过2∶1，不得变相放大劣后级受益人的杠杆比例；同时强调信托公司必须重视市场风险调控。
报导并引述《进一步加强信托公司风险监管工作的意见》(银监办发【2016】58号)称，文件还要求信托公司加强固有业务市场的风险防控，并加强信托业务市场风险防控。针对固有资金投资，要求信托公司将自营股票交易规模控制在合理范围内，避免市价大幅下跌对资本的过度侵蚀。
“不过相对于此前的伞形信托业务，目前结构化配资业务的占比比例不大，鉴于伞形信托已经退出市场，单一的结构化信托产品的存量规模不大，因此新规对于资本市场的影响不大，”报导引述信托业内人士称。
上述人士并称，3月以来市场逐渐反弹后，确实有部分股份制银行放松了结构化配资产品的杠杆比例，有些产品的优先级和劣后级资金的杠杆比例已经放宽至3：1。
报导指出，该文件重要内容是强调信托业的风险控制，是继2014年4月发布的“99号文”之后监管层对于信托行业的又一次系统风险指导。具体内容涉及资产质量管理、重点领域风控、实质化解信托项目风险、资金池清理、结构化配资杠杆比例控制、加强监管联动等。(完)
(发稿 吴芳； 审校 毕晓雯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。