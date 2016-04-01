中国信托公司股票投资产品杠杆比例明确 比例最高不超过2∶1--报载

路透上海4月1日 - 中国上海证券报周五报导，银监会近期向各银监局下发文件，明确规定信托公司结构化股票投资信托产品杠杆比例，其中优先级和劣后级资金比例原则上不超过1∶1，最高不超过2∶1，不得变相放大劣后级受益人的杠杆比例；同时强调信托公司必须重视市场风险调控。

报导并引述《进一步加强信托公司风险监管工作的意见》(银监办发【2016】58号)称，文件还要求信托公司加强固有业务市场的风险防控，并加强信托业务市场风险防控。针对固有资金投资，要求信托公司将自营股票交易规模控制在合理范围内，避免市价大幅下跌对资本的过度侵蚀。

“不过相对于此前的伞形信托业务，目前结构化配资业务的占比比例不大，鉴于伞形信托已经退出市场，单一的结构化信托产品的存量规模不大，因此新规对于资本市场的影响不大，”报导引述信托业内人士称。

上述人士并称，3月以来市场逐渐反弹后，确实有部分股份制银行放松了结构化配资产品的杠杆比例，有些产品的优先级和劣后级资金的杠杆比例已经放宽至3：1。

报导指出，该文件重要内容是强调信托业的风险控制，是继2014年4月发布的“99号文”之后监管层对于信托行业的又一次系统风险指导。具体内容涉及资产质量管理、重点领域风控、实质化解信托项目风险、资金池清理、结构化配资杠杆比例控制、加强监管联动等。(完)