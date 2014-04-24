信托公司必须尽快推进非标理财资金池业务清理--行业协会

路透上海4月24日 -针对中国信托公司清理非标准理财资金池业务，中国证券报周四援引中国信托业协会专职副会长王丽娟指出，必须尽快推进清理工作，不许拖延，更不许新开展此类业务。

王丽娟同时也强调，清理工作不搞“一刀切”，各家信托公司应依据自身实际，自主自行制定清理整顿方案，不搞“齐步走”，即各家公司应遵循规律，循序渐进，不设统一时间表，不设标准路线图，确保清理整顿工作不引发新的风险。

路透4月中旬曾援引两位消息人士透露，中国银监会下发关于信托公司风险监管的指导意见（99号文），释放出明确监管趋严和控风险的信号，并规定信托限时清理非标资金池。有业内人士估计目前信托涉及非标理财资金池的规模在约4,000亿元人民币左右。

根据中国信托业协会最新发布的2014年一季度信托业运行情况报告，截至一季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模达11.73万亿元，较年初增长7.52%。

一季度清算的信托产品平均年化综合收益率6.44%，去年全年为7.4%，综合收益率虽有所回落，但仍处于近年来6.30%-7.50%的波动区间。

王丽娟还提到，信托业协会将积极推动信托公司业务转型发展，包括：大力发展真正的股权投资，支持符合条件的信托公司设立直接投资专业子公司；鼓励开展并购业务，积极参与企业并购重组，推动产业转型；积极发展资产管理等收费型业务，鼓励开展信贷资产证券化等业务，提高资产证券化业务的附加值。

报导还提到，针对网站“信托100”通过提供合买平台来分销信托产品，银监会非银部副主任张电中称，对于这一违规行为，监管部门将严肃处理，监管部门将积极探索和推动设立信托行业稳定基金，建立风险防控长效机制。

“信托100”网站称其为“信托系余额宝”，该平台用户能以100元/份的低门槛投资高收益的信托产品，投资期限12-36个月，预期年化利率高达8%-12%。其由财商通投资（北京）有限公司发起并负责运营。（完）

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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