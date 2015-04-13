中国信托公司IPO需连三年盈利且累计净利至少10亿--征求意见稿

路透上海4月13日 - 中国银监会日前发布信托公司行政许可事项征求意见稿，明确信托公司可以通过首次公开发行(IPO)、借壳上市和新三板上市公开发行股份。其中IPO条件包括最近三个会计年度连续盈利，且三年累计净利润不低于10亿元人民币。

这份名为信托公司行政许可事项实施办法的征求意见稿要求，拟IPO信托公司需要财务状况良好，最近一个会计期末净资产不低于10亿元；具有较为清晰的盈利模式和持续盈利能力，不存在未弥补亏损。

银监会要求的其他IPO条件还有：主营业务中至少有一项主要业务指标最近三年在行业内排名前15名；连续两年监管评级为发展类以上等。

信托公司拟申请借壳上市和新三板上市的，应该具备最近三个会计年度至少两年盈利，且三年累计净利润不低于5亿元；主营业务中至少有一项主要业务指标近三年期间有两年在行业内排名前30名等。

此外，与2007年的银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法相比，本次征求意见稿对境内和境外机构以出资人身份，持有信托公司股权的时间要求有所拉长，从三年提高到五年。

银监会称，是次意见反馈截止时间为2015年5月10日。

目前A股上市的信托公司有陕国投(000563.SZ)和安信信托(600816.SS)。另据中国证券报周一报导，目前全国共有68家正在营业的信托公司。此前有其他媒体称，长安信托有意在新三板挂牌。(完)

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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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