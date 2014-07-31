企业并购：德国ZF出价近120亿美元收购美国天合汽车--消息人士

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/法兰克福7月30日 - 据知情人士透露，德国ZF Friedrichshafen AG正就以近120亿美元收购美国汽车安全系统供应商天合汽车(TRW Automotive Holdings) 进行深入谈判，若达成协议将创造一家汽车零部件供应巨头。
知情人士表示，ZF提出的收购价格为每股TRW股票约105美元，略高于后者当前股价，按流通股计算，对天合汽车的估值接近120亿美元。
知情人士周三指出，此收购价格为天合汽车的2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估的7.5倍左右，这笔交易将成为汽车零部件领域价格最高昂的收购交易之一。
受近几周收购猜测不断升温的提振，天合汽车股价交投于纪录高位附近，周三则下跌2%至102.50美元。
知情人士补充道，谈判正在继续，双方尚未讨论最终价格和其它条款。两家公司希望在几周内达成协议，但无法保证一定会达成协议。
由于谈判是私下进行的，知情人士全都要求匿名。ZF和天合汽车代表拒绝置评。
知情人士指出，花旗集团 和德意志银行 为ZF的顾问，并将为交易提供过桥贷款。两家银行均拒绝置评。
若达成协议，合并后的公司年营收将超过400亿美元，成为全球最大的零部件供应商之一。ZF目前是转向系统和动力系统的主要供应商，而若完成此项交易，该公司将收获一家刹车和安全气囊等汽车安全产品的领先制造商。
天合汽车总部位于美国密歇根州利沃尼亚市，主要生产汽车安全气囊、电子产品、刹车和转向设备。旗下客户几乎涵盖了所有主要车企，包括福特汽车 和通用汽车 。
ZF Friedrichshafen供应底盘部件，客户包括奥迪 和宝马 。其大约半数营业收入来自欧洲，2013年营收为168.4亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)