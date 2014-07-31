企业并购：德国ZF出价近120亿美元收购美国天合汽车--消息人士

路透纽约/法兰克福7月30日 - 据知情人士透露，德国ZF Friedrichshafen AG正就以近120亿美元收购美国汽车安全系统供应商天合汽车(TRW Automotive Holdings) 进行深入谈判，若达成协议将创造一家汽车零部件供应巨头。

知情人士表示，ZF提出的收购价格为每股TRW股票约105美元，略高于后者当前股价，按流通股计算，对天合汽车的估值接近120亿美元。

知情人士周三指出，此收购价格为天合汽车的2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估的7.5倍左右，这笔交易将成为汽车零部件领域价格最高昂的收购交易之一。

受近几周收购猜测不断升温的提振，天合汽车股价交投于纪录高位附近，周三则下跌2%至102.50美元。

知情人士补充道，谈判正在继续，双方尚未讨论最终价格和其它条款。两家公司希望在几周内达成协议，但无法保证一定会达成协议。

由于谈判是私下进行的，知情人士全都要求匿名。ZF和天合汽车代表拒绝置评。

知情人士指出，花旗集团 和德意志银行 为ZF的顾问，并将为交易提供过桥贷款。两家银行均拒绝置评。

若达成协议，合并后的公司年营收将超过400亿美元，成为全球最大的零部件供应商之一。ZF目前是转向系统和动力系统的主要供应商，而若完成此项交易，该公司将收获一家刹车和安全气囊等汽车安全产品的领先制造商。

天合汽车总部位于美国密歇根州利沃尼亚市，主要生产汽车安全气囊、电子产品、刹车和转向设备。旗下客户几乎涵盖了所有主要车企，包括福特汽车 和通用汽车 。

ZF Friedrichshafen供应底盘部件，客户包括奥迪 和宝马 。其大约半数营业收入来自欧洲，2013年营收为168.4亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 张涛)