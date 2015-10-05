香港廉政公署起诉前行政长官曾荫权行为失当罪名 史上首例

(新增细节、律政司司长以及曾荫权回应)

路透香港10月5日 - 香港廉政公署周一称，今天早上落案起诉前行政长官曾荫权行为失当罪名，被告将于下午在东区裁判法院提堂；这是香港史上被廉署起诉的最高级政府官员。

廉政公署的新闻稿称，现年70岁的曾荫权，被控两项公职人员行为失当罪名，涉嫌违反《普通法》。廉署早前接获贪污举报，调查后揭发上述涉嫌罪行。

首项控罪指曾荫权涉嫌于2010年11月2日至2012年1月20日期间，在行政会议举行会议商讨及批准雄涛广播有限公司（其后更名为香港数码广播有限公司）提交的多项申请期间，没有向行政会议申报或披露，他与雄涛的一名主要股东就一个位于深圳东海花园的三联式住宅物业的租赁所进行的商议，以及于2010年11月向雄涛该名主要股东的公司所支付一笔金额为80万元人民币的相关款项。

第二项控罪指曾荫权涉嫌于约2010年12月至2011年7月期间，当他建议将一名建筑师转交考虑根据香港授勳及嘉奖制度予以提名时，没有向当时的行政长官办公室秘书长、发展局和授勳及非官守太平绅士遴选委员会披露或隐瞒他在该物业的租赁，及该名建筑师获聘用负责该单位的室内设计。

这是继前政务司司长许仕仁后，廉署历来起诉的最高级政府官员。去年许仕仁在新地贪污案中被法院裁定，包括公职人员行为失当在内五项罪名全部成立，判处监禁7.5年。同案被告新鸿基地产(0016.HK)前联席主席郭炳江被判监禁5年。

**曾荫权：问心无愧**

曾荫权今天透过私人助理向传媒发表声明称，“在过去三年多，我一直全面配合廉政公署的调查。我问心无愧，深信法庭会还我清白。”

曾荫权为香港1997年回归中国后第二任特首。本地传媒此前揭露曾荫权在2012年离任前数月涉嫌接受富豪款待，包括乘坐富商的豪华游艇及私人飞机等，又以廉价租住香港数码广播股东之一黄楚标名下深圳东海花园豪宅单位，被质疑他行使酌情权处理数码广播事宜，是涉及利益冲突。

曾荫权又被指5年内外访55次，花费1,200万港元，当中41次入住总统套房。他事后多次向公众道歉，并放弃租住深圳单位。

就传媒先前曾报导上述两项控罪以外涉及曾荫权的事宜，律政司表示，廉署的调查和律政司的意见已涵盖传媒曾报导的其他事宜。

律政司的声明并称“在小心考虑现有证据、相关法律、检控守则和海外御用大律师的独立法律意见后，律政司认为没有足够证据支持就传媒曾报导的其他事宜提出刑事检控。”（完）