专访：清华大学苏世民学者计划旨在锻造全球未来领导者--黑石CEO

路透北京9月10日 - 当中国知名大学--清华大学校长请美国黑石集团(BX.N)联合创始人、CEO苏世民(Schwarzman)给设计一个奖学金方案时，苏世民就决定目标应该定得高一些。

苏世民告诉路透，他着眼的是“迅速崛起的中国与全球的未来关系。”

他想到创立一个为期一年的硕士学位计划--苏世民学者项目。该项目将从中国和全球招收200位“未来领袖”，在清华大学苏世民书院进行学术学习和文化体验。

本周苏世民来到北京，在清华大学新落成的苏世民书院启动这个计划。出席周六开学典礼的还有美国驻华大使马克斯·鲍卡斯、前澳洲总理陆克文和中国政府官员。

今年是第一届，有来自全球30多个国家的110名学生参加该项目的学习，其中超过40%的学生来自美国，20%的学生来自中国。

苏世民与中国的密切关系可追溯至十年前，当时中投公司以30亿美元参股黑石；对于苏世民而言，化解全球第二大经济体--中国与西方世界之间的误解至关重要，尤其是在民粹主义威胁破坏跨境经济与贸易联系之时。

苏世民率先投入了一亿美元，然后又将捐赠资金规模提高到了4.35亿美元，其中款项来自BP Plc(BP.L)、达美航空(DAL.N)、易安信电脑系统 EMC.N、美银美林等逾70个跨国公司和实业家。

“目标确实是全球稳定、以及连接中国的渠道，不单为捐款人，更是为整个体系，”苏世民说道。

一个以美国前国务卿基辛格、英国前首相布莱尔、法国前总统萨科齐以及世界银行前行长沃尔芬森为首、汇集了超级顾问的一流专家小组仿效罗氏奖学金(Rhodes Scholarship)，协助监督该项目。

截至6月底，黑石集团管理的资产达3,560亿美元，黑石认为中国的各大机构及个人是重要的营收增长来源。

“就整体状况而言，对于在全球进行投资的中国机构来说，我们是目前最大的另类资产管理者，”苏世民说道。(完)