清华紫光董事长称仍在磋商收购美光事宜 希望能马到功成（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透台北7月23日 - 中国清华紫光控股公司董事长周四对路透表示，公司仍在磋商收购美光(Micron Technology)(MU.O)的潜在交易，希望最终能成功。
消息人士本周稍早对路透表示，美光已回复中国清华紫光，认为后者230亿美元的收购提议不现实，因美国当局会因国家安全顾虑加以阻止。
若拟议中的收购事宜进展顺利，这将成为中国历来最大一宗美国企业并购案。不过中美双方分析师均称美国出于国家安全考虑，收购成功的可能性不大。
清华紫光董事长徐井宏表示，尽管清华紫光尚未与美国监管机构收购美光进行过任何讨论，但他对此仍满怀希望。
徐井宏在台北参加商业活动的间隙对路透表示，“这对于中国国内半导体产业具有重要意义。我们希望交易最终能通过。”
他还说公司没有收到中国政府有关交易的任何指示。
过去一年，清华紫光在中国半导体产业进行重组，并获得政府的资金支持，以缩小与业内领军企业如高通(QCOM.O)等在技术上的差距。
不过，该公司仍小心翼翼，不想被看做是中国政府的延伸，称它的收购都是以民间资本进行的。
这个政治背景被视为是交易最大的障碍。了解情况的人士称，美光已经告诉清华紫光，收购不现实，因为美国政府会以国家安全方面的考虑进行阻挠。(完)
(编译 孙茉莉/李春喜 审校 张明钧)
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