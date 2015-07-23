清华紫光董事长称仍在磋商收购美光事宜 希望能马到功成（更新版）

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路透台北7月23日 - 中国清华紫光控股公司董事长周四对路透表示，公司仍在磋商收购美光(Micron Technology)(MU.O)的潜在交易，希望最终能成功。

消息人士本周稍早对路透表示，美光已回复中国清华紫光，认为后者230亿美元的收购提议不现实，因美国当局会因国家安全顾虑加以阻止。

若拟议中的收购事宜进展顺利，这将成为中国历来最大一宗美国企业并购案。不过中美双方分析师均称美国出于国家安全考虑，收购成功的可能性不大。

清华紫光董事长徐井宏表示，尽管清华紫光尚未与美国监管机构收购美光进行过任何讨论，但他对此仍满怀希望。

徐井宏在台北参加商业活动的间隙对路透表示，“这对于中国国内半导体产业具有重要意义。我们希望交易最终能通过。”

他还说公司没有收到中国政府有关交易的任何指示。

过去一年，清华紫光在中国半导体产业进行重组，并获得政府的资金支持，以缩小与业内领军企业如高通(QCOM.O)等在技术上的差距。

不过，该公司仍小心翼翼，不想被看做是中国政府的延伸，称它的收购都是以民间资本进行的。

这个政治背景被视为是交易最大的障碍。了解情况的人士称，美光已经告诉清华紫光，收购不现实，因为美国政府会以国家安全方面的考虑进行阻挠。(完)

(编译 孙茉莉/李春喜 审校 张明钧)

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