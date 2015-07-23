清华紫光董事长称仍在磋商收购美光事宜

路透台北7月23日 - 中国清华紫光控股公司董事长周四对路透表示，公司仍在磋商收购美光(Micron Technology)(MU.O)的潜在交易，希望最终能成功。

清华紫光董事长徐井宏表示，并未收到来自中国政府关于与美光的潜在交易的任何指示。该潜在交易的规模为230亿美元。

“该交易对于中国国内半导体行业而言意义重大，”徐井宏在台北一次商业活动的间隙向路透表示。“我们希望该交易能最终获得通过。”

徐井宏说，清华紫光尚未与美国监管机构就一项交易进行过任何讨论。据知情人士称，美光之前向清华紫光表示，后者的收购提议不现实，因美国当局会因国家安全顾虑加以阻止。(完)

(编译 王颖/汪红英；审校 龚芳/王洋)

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