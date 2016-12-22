紫光国芯称紫光集团牵头收购芯片厂 未来或将注入上市公司

路透上海12月22日 - 中国紫光国芯股份有限公司(002049.SZ)周三晚公告称，其间接控股股东紫光集团拟透过下属子公司牵头组建合资公司，吸收合并国内芯片大厂长江存储，未来长江存储资产有可能被注入上市公司。

公告显示，紫光集团旗下湖北紫光国器科技控股公司与长江存储现股东国家集成电路产业投资基金、湖北国芯产业基金和湖北省科技投资集团共同出资成立长江控股，紫光控股以现金197亿元人民币出资，占长江控股51.04%股权，后三者以持有的长江存储股权及现金出资，占48.96%股权。

长江存储目前注册资本189亿元，其生产运营主体为全资子公司武汉新芯，拥有12英寸集成电路技术研发与生产制造能力。长江存储目前业务布局物联网领域，专注于片上系统、三维集成和MCU（微控制器）平台等特种工艺的研发与生产；未来业务布局大规模存储器领域，专注于3D NAND的工艺研发和产品的开发、生产。

紫光国芯目前从事芯片设计业务，未来拟规划投资进入存储器芯片制造领域，与长江存储存在潜在同业竞争，因此紫光集团承诺，在长江存储成立24个月内，紫光国芯有权通过非公开发行、重大资产重组等方式对长江存储进行产业整合。若紫光国芯不再规划发展存储器芯片制造业务，则紫光国芯与长江存储的潜在同业竞争自然消除。

紫光国芯周四早盘报32.82元，涨1.57元或5.02%。（完）