青岛啤酒将以约8.23亿人民币向三得利收购合资企业50%权益

路透香港10月19日 - 青岛啤酒(600600.SS) (0168.HK)周一称将收购与日本三得利控股成立的合资企业50%股份权益，希望以此提升效率。

青岛啤酒称，将以8.229亿元人民币(1.295亿美元)买下三得利在该合资企业所拥有的50%股份权益。该权益包括三得利青岛啤酒(上海)有限公司及青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司。

在提交给港交所的文件中，青岛啤酒称将进入另外一项协议，依照各方达成的授权条款使用三得利商标。

终止这项合资企业凸显出日本啤酒商面临全球市场竞争之激烈程度。在百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)和SABMiller SAB.L研议中的合并之后，市场势将由此新巨头所主导。

青岛啤酒称，与三得利的交易尚待商务部批准。青岛啤酒上周五午后停牌，周一复牌。(完)