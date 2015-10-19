青岛啤酒将以约8.23亿人民币向三得利收购合资企业50%权益

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透香港10月19日 - 青岛啤酒(600600.SS) (0168.HK)周一称将收购与日本三得利控股成立的合资企业50%股份权益，希望以此提升效率。
青岛啤酒称，将以8.229亿元人民币(1.295亿美元)买下三得利在该合资企业所拥有的50%股份权益。该权益包括三得利青岛啤酒(上海)有限公司及青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司。
在提交给港交所的文件中，青岛啤酒称将进入另外一项协议，依照各方达成的授权条款使用三得利商标。
终止这项合资企业凸显出日本啤酒商面临全球市场竞争之激烈程度。在百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)和SABMiller SAB.L研议中的合并之后，市场势将由此新巨头所主导。
青岛啤酒称，与三得利的交易尚待商务部批准。青岛啤酒上周五午后停牌，周一复牌。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。