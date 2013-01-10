天合光能称绝无无法偿债和破产情况

路透上海1月10日 - 针对近日一些媒体猜测天合光能可能破产的报导,中国大型光伏企业--天合光能TSL.N周四发表声明称,在目前行业环境下,天合光能的财务状况、运营状况和抗风险能力一直居于领先水平,绝不存在媒体报导中预测的无法偿债与破产的情况.

声明还指出,在全球光伏行业平均毛利为负的形势下,天合光能在2012年毛利率保持为正,未来有望持续改善,营运现金流也将持续改善.公司制定了清晰的计划和目标,力争尽快降低库存周转天数和应收款账期,确保公司运转更加健康.同时,公司积极开发下游系统集成业务,使之成为公司未来发展的支柱之一.

近日有海外个别媒体报导,天合光能正以低于成本的价格销售产品,以偿还即将到期的8亿美元债务.以目前形势看,公司将撑不过六个月.文章列举公司存在的风险包括超过140亿美元的表外负债,运营负毛利持续,现金流余额大幅下降等.

周三国内媒体披露今年中国计划光伏新增装机10GW(吉瓦),较去年7GW的装机增加近一半.这导致中国光伏股票当天普遍大涨,天合光能收盘上涨11.7%,其竞争对手尚德电力STP.N和英利(YGE.N)分别收涨12.7%和7.4%.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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