天合光能称绝无无法偿债和破产情况

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透上海1月10日 - 针对近日一些媒体猜测天合光能可能破产的报导,中国大型光伏企业--天合光能TSL.N周四发表声明称,在目前行业环境下,天合光能的财务状况、运营状况和抗风险能力一直居于领先水平,绝不存在媒体报导中预测的无法偿债与破产的情况.
声明还指出,在全球光伏行业平均毛利为负的形势下,天合光能在2012年毛利率保持为正,未来有望持续改善,营运现金流也将持续改善.公司制定了清晰的计划和目标,力争尽快降低库存周转天数和应收款账期,确保公司运转更加健康.同时,公司积极开发下游系统集成业务,使之成为公司未来发展的支柱之一.
近日有海外个别媒体报导,天合光能正以低于成本的价格销售产品,以偿还即将到期的8亿美元债务.以目前形势看,公司将撑不过六个月.文章列举公司存在的风险包括超过140亿美元的表外负债,运营负毛利持续,现金流余额大幅下降等.
周三国内媒体披露今年中国计划光伏新增装机10GW(吉瓦),较去年7GW的装机增加近一半.这导致中国光伏股票当天普遍大涨,天合光能收盘上涨11.7%,其竞争对手尚德电力STP.N和英利(YGE.N)分别收涨12.7%和7.4%.(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。