台积电申请赴江苏南京设12寸晶圆厂 总投资约30亿美元

去年末中国个人房贷余额同比增35% 全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透台北12月7日 - 全球晶圆代工龙头--台湾台积电(2330.TW)周一表示，已递件申请赴中国江苏省南京市设立12寸晶圆厂，并将于2018年下半年生产16奈米制程，总投资金额约为30亿美元。
该公司表示，此座晶圆厂规划的月产能为2万片12寸晶圆，仅是今年台积电全部产能的2.5%左右，并将于南京设立设计服务中心。此外在2018年，台积电亦已将在台湾量产10奈米一年多了。
台积电(TSM.N)亦称，投资计划总金额约为30亿美元，其中包括来自台湾现有晶圆厂之机台设备之价值、以及大陆政府在集成电路产业上的政策优惠，所以台积电的净投资金额会低于30亿美元。该投资计划将于投审会核准后执行。
台积电董事长张忠谋称，〞近年来大陆半导体市场成长快速，为能就近协助客户并进一步增加商机，我们决定在大陆设立12寸晶圆厂与设计服务中心。〞
台积电周一收高2.14%报143.5台币，优于台股.TWII收升0.66%。(完)
(记者 董永年/高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)