台积电申请赴江苏南京设12寸晶圆厂 总投资约30亿美元

路透台北12月7日 - 全球晶圆代工龙头--台湾台积电(2330.TW)周一表示，已递件申请赴中国江苏省南京市设立12寸晶圆厂，并将于2018年下半年生产16奈米制程，总投资金额约为30亿美元。

该公司表示，此座晶圆厂规划的月产能为2万片12寸晶圆，仅是今年台积电全部产能的2.5%左右，并将于南京设立设计服务中心。此外在2018年，台积电亦已将在台湾量产10奈米一年多了。

台积电(TSM.N)亦称，投资计划总金额约为30亿美元，其中包括来自台湾现有晶圆厂之机台设备之价值、以及大陆政府在集成电路产业上的政策优惠，所以台积电的净投资金额会低于30亿美元。该投资计划将于投审会核准后执行。

台积电董事长张忠谋称，〞近年来大陆半导体市场成长快速，为能就近协助客户并进一步增加商机，我们决定在大陆设立12寸晶圆厂与设计服务中心。〞

台积电周一收高2.14%报143.5台币，优于台股.TWII收升0.66%。(完)