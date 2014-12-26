版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 12月 26日 星期五 16:00 BJT

南亚海啸十周年 缅怀逝者警示未来

2004年南亚大海啸的幸存者以及遇难者家属周五在印度洋沿岸各地举行仪式，纪念海啸十周年。十年前的今天，印度洋发生逾9级强震，引发最高可达17.4米的巨浪，波及印度洋沿岸十多个国家，一些社区转瞬间不见踪影，此次海啸造成22.6万人丧生。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐