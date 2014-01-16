力拓2013年铁矿石产量创新高 力争提高产出供应中国需求

* 力拓提高矿产品产量以供应中国需求

* 2013年铁矿石产量创纪录高位，并将进一步增长

* 蒙古新矿铜金产量增加

路透悉尼1月16日 - 全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周四宣布，铁矿石等矿产品的产量取得大幅增长。这些矿产品主要销往中国，力拓押注中国大踏步的经济成长将在未来几十年为其产品提供现成的市场。

力拓没有发布2014年产量预测，但预计到年中便可达到年产2.90亿吨的生产目标，因该公司力争向中国钢铁企业供应高质原材料。力拓是全球第二大铁矿石生产商，仅次于巴西的淡水河谷(VALE5.SA)。

“我们的铁矿石生产和出货量已经创下纪录新高...同时铜产量的增长也令人印象深刻，铝土矿和电煤也创下年产纪录，”力拓执行长沃尔什在公司第四季报告中说。

力拓公布，2013年铁矿石产量达到2.66亿吨，略高于预测且较上年增长5%。铁矿石自从需求和价格双双大涨之后，在力拓的利润中占到90%左右的比重。

近期中国钢铁价格下滑促使部分钢企减产，去年12月底中国粗钢平均日产降至196.1万吨，为去年2月以来首次跌破200万吨。

分析师曾质疑是否有必要让市场上充斥更多铁矿石，但多数人承认，由于力拓的生产成本是众家矿商中最低，因此应可望安然度过任何逆势，全身而退。

基于政策，力拓未透露生产成本，不过外界估计其平均现金成本低至每吨26美元，据钢铁指数(SteelIndex)公司编撰的数据，当前价格.IO62-CNI=SI为129.60美元。

力拓旗下Kennecott Utah铜业公司的2013年精炼铜产出年增19%，铜矿产量增加29%。

Kennecott宾汉峡谷铜矿去年4月主墙崩塌，造成相当于芮氏规模2.4级的震动。“矿坑主墙发生滑坡后，露天矿坑运作继续恢复，进展比原先预期要好，新建重型车辆进出道路完工进度超前，”力拓称。

力拓蒙古奥尤陶勒盖铜金矿产量也有提升，第四季度铜矿和黄金产量分别较第三季成长8%及18%。(完)

(编译 郑茵/张若琪 审校 张荻/李爽)

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