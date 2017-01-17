德国称继续TTIP谈判符合欧盟和美国利益

路透柏林1月16日 - 德国政府发言人Steffen Seibert周一称，德国仍认为欧盟与美国之间的自贸协定--跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)是一个重要项目，并认为继续谈判符合双方的利益。

美国候任总统特朗普之前反对TTIP。

“对于德国政府而言，看法没有发生改变，即TTIP仍将是非常重要的跨大西洋项目，符合欧洲和德国的利益，我们仍认为重启谈判也符合美国利益，”Seibert说。

“能否重启谈判，我还不好说。我们需要等待美国新上任政府对此事的立场，”Seibert在例行政府新闻发布会上说。(完)