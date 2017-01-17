德国称继续TTIP谈判符合欧盟和美国利益

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透柏林1月16日 - 德国政府发言人Steffen Seibert周一称，德国仍认为欧盟与美国之间的自贸协定--跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)是一个重要项目，并认为继续谈判符合双方的利益。
美国候任总统特朗普之前反对TTIP。
“对于德国政府而言，看法没有发生改变，即TTIP仍将是非常重要的跨大西洋项目，符合欧洲和德国的利益，我们仍认为重启谈判也符合美国利益，”Seibert说。
“能否重启谈判，我还不好说。我们需要等待美国新上任政府对此事的立场，”Seibert在例行政府新闻发布会上说。(完)
(编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。