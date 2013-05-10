上海市副市长屠光绍将出任中投董事长--消息（更新版）

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
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路透香港/北京5月10日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司CIC.UL的掌门人选终于尘埃落定，上海市副市长屠光绍将出任该公司董事长，以填补楼继伟调任财政部部长之后的空缺。
这亦是中国重要金融机构高层人事更迭中的一环。三位消息人士周五并透露，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)副行长李晓鹏将出任中投公司监事长。而现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行(601328.SS)(3328.HK)行长。
“应该是这样的安排，很快就会正式公布了吧。”一位知情人士对路透说。
而另一位接近中投的人士表示，中投公司汇聚了投资界的专业人士，做事也比较市场化和专业化，以屠光绍过往在金融界的丰富经验，可担当起中投公司董事长的重任。
在原董事长楼继伟调任财政部部长后，市场一直在猜测谁将接手这一重要职位。从最早传言原中国证监会主席郭树清，到中国最大投资银行--中金公司董事长李剑阁；接下来是中投总经理高西庆，以及中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清等。
路透已联系中投，但未立即获得其对此事的回应。
另外，两位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行(601939.SS)(0939.HK)北京分行现任行长田惠宇。
中投公司成立于2007年9月，一次性获得2,000亿美元注资，2011年再从国家外汇管理局获得注资款300亿美元，截至2011年末其总资产上升至4,820亿美元。（完）
(发稿 毕晓雯/谢衡; 审校 屈桂娟)
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