研究称维生素D能加快结核病痊愈

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透伦敦9月3日电（记者 Kate Kelland）---科学家发现了维生素D加快结核病患者恢复速度的方式和原因，这有助於解释抗生素出现以前日光浴治疗法能够起到一定作用的现象。
早在19世纪晚期，在抗生素於20世纪30年代问世之前，结核病患者经常被鼓励接受日光浴治疗。
英国研究人员进行的一项研究显示，高剂量的维生素D结合抗生素治疗，看似能够加快结核病患者康复的速度。人体在接受太阳光照射时可以合成维生素D。
这项研究的领导者、伦敦大学玛丽女王学院高级讲师Adrian Martineau指出，研究表明高剂量维生素D能够降低结核病患者对感染的炎症反应，从而减少肺受到的损害。
“有时这些炎症可能导致组织损害并发展为肺部空洞。如果我们能够帮助这些空洞更快地愈合，患者受感染的时间应该能够缩短，而且他们遭受的肺部损害也可能更小。”
研究人员还表示，维生素D能够降低炎症反应，同时又不会与抗生素发生冲突，暗示服用抗生素治疗肺炎、败血病和其他肺部疾病的患者可以考虑服用维生素D作为补充。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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