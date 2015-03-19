突尼斯一博物馆遭武装分子袭击 17名外国游客死亡（更新版）

（更新末段日本游客伤亡数）

路透突尼斯3月18日（记者 Tarek Amara/Mohamed Argoubi） - 突尼斯巴尔多国家博物馆周三遭到一伙身穿军装的武装分子袭击，造成17名外国游客和2名突尼斯人死亡。

突尼斯总理艾斯德（Habib Essid）早前称，遇难的外国游客中有5名日本人，还有来自意大利、波兰及西班牙的游客。这起袭击事件发生在周三中午时分。

“他们（武装分子）从巴士上一下来，就朝着游客开枪……除了血迹和死伤外，我什么都看不清，”一辆旅游车的司机在现场对记者称。

突尼斯官员称，一些游客跑进博物馆内被武装分子劫为人质。突尼斯政府发言人称，安全部队大约两个小时后进入博物馆，击毙两名武装分子并解救了被劫人质。一名警察在行动中遇难。

突尼斯当局目前尚未将此次袭击事件与任何极端组织联系在一起。

意大利外交部发言人称，有4名意大利人在这起袭击事件中死亡，另有13名意大利人受伤。

日本首相安倍晋三周四上午称，日本政府已收到消息，有3名日本人在袭击中身亡，另有3名日本人受伤。安倍对此次袭击事件表示强烈谴责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。