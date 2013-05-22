突尼斯一新型冠状病毒感染者死亡

路透突尼斯5月21日 - 突尼斯卫生部周二称，该国一名66岁的男子死于新型冠状病毒。该男子此前曾到过沙特。

突尼斯卫生部发言人Ibrahim Labassi称，这名男子本身患有糖尿病，在Monastir市一家医院死亡。这是突尼斯出现的首例新型冠状病毒死亡病例。

“检测显示，该男子的两个儿子也感染了相同的病毒，目前正在接受医学观察，”Labassi说。

新型冠状病毒的缩写为nCoV，被命名为中东地区呼吸综合征冠状病毒（MERS），与感冒病毒及SARS病毒属于同一家族。

迄今为止，报告出现感染新型冠状病毒病例的国家有沙特、约旦、卡塔尔、英国、德国和法国，其中大多数病例出现在沙特。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。