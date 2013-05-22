突尼斯一新型冠状病毒感染者死亡

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透突尼斯5月21日 - 突尼斯卫生部周二称，该国一名66岁的男子死于新型冠状病毒。该男子此前曾到过沙特。
突尼斯卫生部发言人Ibrahim Labassi称，这名男子本身患有糖尿病，在Monastir市一家医院死亡。这是突尼斯出现的首例新型冠状病毒死亡病例。
“检测显示，该男子的两个儿子也感染了相同的病毒，目前正在接受医学观察，”Labassi说。
新型冠状病毒的缩写为nCoV，被命名为中东地区呼吸综合征冠状病毒（MERS），与感冒病毒及SARS病毒属于同一家族。
迄今为止，报告出现感染新型冠状病毒病例的国家有沙特、约旦、卡塔尔、英国、德国和法国，其中大多数病例出现在沙特。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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