突尼斯前政权倒台两周年 民众集会反对新政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透突尼斯1月14日（记者 Tarek Amara） - 成千上万的突尼斯民众周一举行示威活动，反对伊斯兰复兴运动党（Islamist Ennahda party）领导的政府，而这距该国推翻前总统本·阿里正好时隔两年。

在位于突尼斯Bourguiba大道的内政部大楼外，逾8,000名示威者举行集会，这里也是民众通过示威迫使本·阿里下台并令他于2011年1月14日逃离突尼斯的地方。

2011年10月，伊斯兰复兴运动党在突尼斯大选中获胜，但却一直未能恢复突尼斯的安全和稳定。

示威者举行集会表达对失业、高物价及宗教相关暴力事件的不满。

周一，他们手举标语牌走上首都的中央大道示威，标语牌上写着“无惧无畏，权力属于人民”、“不要新兴独裁、不要宗教独裁”等标语。

他们挥舞着突尼斯国旗，高喊“复兴运动党下台”以及“宪法何在？民主何在？”等口号。

“两年前我就在这里，现在独裁者被推翻，我们获得了言论自由，但仍面临暴力频发、安全保障缺失、失业继续、生活成本高等很多困难，”共和党领袖Maya Jribi对路透说。

而就在同一街区，约2,000名政府支持者也举行集会，庆祝突尼斯革命胜利两周年，但双方没有发生冲突。（完）