突尼斯前政权倒台两周年 民众集会反对新政府

美国国会两周休会期到来前 众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透突尼斯1月14日（记者 Tarek Amara） - 成千上万的突尼斯民众周一举行示威活动，反对伊斯兰复兴运动党（Islamist Ennahda party）领导的政府，而这距该国推翻前总统本·阿里正好时隔两年。
在位于突尼斯Bourguiba大道的内政部大楼外，逾8,000名示威者举行集会，这里也是民众通过示威迫使本·阿里下台并令他于2011年1月14日逃离突尼斯的地方。
2011年10月，伊斯兰复兴运动党在突尼斯大选中获胜，但却一直未能恢复突尼斯的安全和稳定。
示威者举行集会表达对失业、高物价及宗教相关暴力事件的不满。
周一，他们手举标语牌走上首都的中央大道示威，标语牌上写着“无惧无畏，权力属于人民”、“不要新兴独裁、不要宗教独裁”等标语。
他们挥舞着突尼斯国旗，高喊“复兴运动党下台”以及“宪法何在？民主何在？”等口号。
“两年前我就在这里，现在独裁者被推翻，我们获得了言论自由，但仍面临暴力频发、安全保障缺失、失业继续、生活成本高等很多困难，”共和党领袖Maya Jribi对路透说。
而就在同一街区，约2,000名政府支持者也举行集会，庆祝突尼斯革命胜利两周年，但双方没有发生冲突。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。