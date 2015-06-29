英国警告称伊斯兰武装分子可能在突尼斯发起进一步袭击

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透伦敦6月28日 - 英国称，伊斯兰武装分子可能会在突尼斯旅游胜地发起进一步的袭击。突尼斯海滨城市苏塞（Sousse）周五发生袭击事件，一名枪手开枪杀害39人，当中包括至少15名英国人，为突尼斯现代史上最严重的袭击事件。
突尼斯外交部周六晚在其网站发布的最新旅游建议中称，袭击可能是“当局所不知的个人实施的，其所作所为是恐怖组织通过社交媒体煽动的。”
英国内政大臣Theresa May称，她周日将主持召开政府的Cobra危机应对委员会会议，以确保政府对突尼斯袭击事件作出充足的应对。
她表示，并无伊斯兰武装分子在周五袭击事件中明确以英国游客为目标的证据。
她还称，由于部分在突尼斯度假的英国游客依然下落不明，确定在袭击中遇害的英国人数量预计还会上升。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。