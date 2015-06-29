英国警告称伊斯兰武装分子可能在突尼斯发起进一步袭击

路透伦敦6月28日 - 英国称，伊斯兰武装分子可能会在突尼斯旅游胜地发起进一步的袭击。突尼斯海滨城市苏塞（Sousse）周五发生袭击事件，一名枪手开枪杀害39人，当中包括至少15名英国人，为突尼斯现代史上最严重的袭击事件。

突尼斯外交部周六晚在其网站发布的最新旅游建议中称，袭击可能是“当局所不知的个人实施的，其所作所为是恐怖组织通过社交媒体煽动的。”

英国内政大臣Theresa May称，她周日将主持召开政府的Cobra危机应对委员会会议，以确保政府对突尼斯袭击事件作出充足的应对。

她表示，并无伊斯兰武装分子在周五袭击事件中明确以英国游客为目标的证据。

她还称，由于部分在突尼斯度假的英国游客依然下落不明，确定在袭击中遇害的英国人数量预计还会上升。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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