突尼斯总统卫队车辆遭炸弹袭击 至少12人死亡

路透突尼斯市11月24日（记者 Tarek Amara） - 突尼斯总统卫队人员乘坐的一辆巴士周二在突尼斯市遭到炸弹袭击，造成至少12人死亡，一名消息人士称这可能是一名自杀式炸弹袭击者干的。

救护车迅速将伤者运离爆炸现场，安全部队封锁了穆罕默德五世大道周边街道，突尼斯总统随后宣布在突尼斯市实施宵禁，并宣布全国进入紧急状态。

这是突尼斯今年发生的第三次重大袭击事件，6月武装分子在度假胜地苏塞（Sousse）一家海滨酒店杀害了38名外国人，3月枪手在突尼斯巴尔多国家博物馆枪杀了21名游客。“伊斯兰国”宣称对这两起事件负责。

“他们想让我们生活在恐惧中，但是我们要让恐怖分子营地深陷恐惧，”突尼斯总统埃塞卜西发表电视讲话时称。“我们处在战争中，我们将获胜。”

安全部门消息称，总统卫队人员正在上车，准备去突尼斯市郊的总统府，这时发生了爆炸。一名总统府消息人士称，很可能是一名炸弹客在车内引爆了他的炸药带。

根据突尼斯内政部发布的公告，至少12名卫队人员死亡，17人受伤。

埃塞卜西取消了去欧洲的行程，表示突尼斯市将实施宵禁直至周三当地时间凌晨5时（0400 GMT）。（完）