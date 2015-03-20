“伊斯兰国”声称为突尼斯博物馆袭击事件负责

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透突尼斯3月19日（记者 Tarek Amara） - 突尼斯周四表示将在全国主要城市部署军队，同时还逮捕了九人。该国巴尔多国家博物馆周三遭到武装分子袭击，“伊斯兰国”武装分子称这起袭击事件只是“第一滴雨”。
这起袭击事件造成包括日本、意大利、西班牙及英国游客在内20名外国游客以及3名突尼斯人丧生。
突尼斯官员尚未对“伊斯兰国”武装分子声称为这起事件负责的说法予以证实，但称他们确认了被安全部队击毙的两名武装分子的身份。
突尼斯政府称，这两名武装分子曾在利比亚一圣战者营地接受过训练。突尼斯内政部官员Rafik Chelli称，这两人曾在突尼斯的清真寺被招募，然后于去年9月前往利比亚。
这是自2002年Djerba自杀式爆炸袭击事件以来，在突尼斯发生的有外国人丧生的最致命袭击事件。
“伊斯兰国”在一段录音中称赞上述两名袭击者是用机枪和炸弹武装的“伊斯兰国骑士”。
“我们要让坐在穆斯林突尼斯怀抱中的叛教者知道：等待将伤害你们的喜讯吧，你们今日目睹的只是第一滴雨，”这段“伊斯兰国”录音用阿拉伯语说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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