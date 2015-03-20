“伊斯兰国”声称为突尼斯博物馆袭击事件负责

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透突尼斯3月19日 - 突尼斯周四表示将在全国主要城市部署军队，同时还逮捕了九人。该国巴尔多国家博物馆周三遭到武装分子袭击，“伊斯兰国”武装分子称这起袭击事件只是“第一滴雨”。
这起袭击事件造成包括日本、意大利、西班牙及英国游客在内20名外国游客以及3名突尼斯人丧生。
突尼斯官员尚未对“伊斯兰国”武装分子声称为这起事件负责的说法予以证实，但称他们确认了被安全部队击毙的两名武装分子的身份。
突尼斯政府称，这两名武装分子曾在利比亚一圣战者营地接受过训练。突尼斯内政部官员Rafik Chelli称，这两人曾在突尼斯的清真寺被招募，然后于去年9月前往利比亚。
这是自2002年Djerba自杀式爆炸袭击事件以来，在突尼斯发生的有外国人丧生的最致命袭击事件。
“伊斯兰国”在一段录音中称赞上述两名袭击者是用机枪和炸弹武装的“伊斯兰国骑士”。
“我们要让坐在穆斯林突尼斯怀抱中的叛教者知道：等待将伤害你们的喜讯吧，你们今日目睹的只是第一滴雨，”这段“伊斯兰国”录音用阿拉伯语说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率