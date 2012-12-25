土耳其不再阻止以色列与北约合作

土耳其官员周一称，土耳其已同意以色列参加北约2013年的非军事活动。此前,土耳其曾因两国之间悬而未解的纠纷反对此事。2010年5月，以色列海军执行海上封锁加沙地带任务时攻击了人道主义援助船只“蓝色马尔马拉”号，造成船上九名土耳其公民丧生，导致以色列与土耳其关系恶化。路透