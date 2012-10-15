土耳其禁止叙利亚飞机经过土领空

土耳其对叙利亚总统阿萨德政府的立场更趋强硬，土耳其周日宣布该国领空对叙利亚飞机关闭。周六叙利亚已宣布禁止土耳其飞机经过其领空。土耳其与叙利亚的对抗局面在过去两周升级，多次发生越境交火。图为土叙边境驻守的土耳其士兵。路透