土耳其称被扣叙客机载有俄罗斯军需品

土耳其总理埃尔多安周四称，稍早被扣留在安卡拉的叙利亚客机上载有运给叙利亚政府军的俄罗斯军需品。叙利亚政府称该客机运载的是合法货物，并将土方的行为描述为“空中劫持”。俄罗斯政府指责土耳其称拦截该客机行为危及机上俄罗斯乘客的生命安全。路透