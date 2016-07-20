土耳其评级若降为垃圾级 百亿美元债券或被抛售-摩根大通

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦7月20日 - 据摩根大通称，若一主要评级机构将土耳其的信用评级降为垃圾级，那么投资者或将抛售约100亿美元的土耳其主权债券和公司债券。
惠誉和穆迪分别将土耳其评级降至投资级别中最低的BBB-和Baa3，其债券因而得以有更多的保守型基金购入；保守型基金若要买进一国债券，至少需有两家评级机构给予该国投资级评级。
但上周五土耳其政变挫败后，穆迪将土耳其的评级置于下调评估名单。
摩根大通称，土耳其在投资级债券指数中的处境岌岌可危。摩根大通所编制的多种新兴债券指数获得广泛采用。
“从各种IG指数中除名，或造成对评级敏感的投资者进行抛售，我们估计市场上存有被迫抛售风险的土耳其主权债市值达72亿美元，”摩根大通周二晚些时候在一份报告中对客户称。
摩根大通预计可能被迫抛售的土耳其公司债约有15亿美元，而可能逃离的当地货币债券或有8-15亿美元。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。