土耳其评级若降为垃圾级 百亿美元债券或被抛售-摩根大通

路透伦敦7月20日 - 据摩根大通称，若一主要评级机构将土耳其的信用评级降为垃圾级，那么投资者或将抛售约100亿美元的土耳其主权债券和公司债券。

惠誉和穆迪分别将土耳其评级降至投资级别中最低的BBB-和Baa3，其债券因而得以有更多的保守型基金购入；保守型基金若要买进一国债券，至少需有两家评级机构给予该国投资级评级。

但上周五土耳其政变挫败后，穆迪将土耳其的评级置于下调评估名单。

摩根大通称，土耳其在投资级债券指数中的处境岌岌可危。摩根大通所编制的多种新兴债券指数获得广泛采用。

“从各种IG指数中除名，或造成对评级敏感的投资者进行抛售，我们估计市场上存有被迫抛售风险的土耳其主权债市值达72亿美元，”摩根大通周二晚些时候在一份报告中对客户称。

摩根大通预计可能被迫抛售的土耳其公司债约有15亿美元，而可能逃离的当地货币债券或有8-15亿美元。(完)