土耳其航空全面停飞去往利比亚航班

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透伊斯坦布尔1月6日 - 土耳其航空公司(THYAO.IS)周二称，由于安全形势恶化，暂停所有飞往利比亚的航班。该公司是最后一家在利比亚运营的外国航空公司。
土耳其航空周一停飞去往利比亚米苏拉塔的全部航班，周二表示也将不再飞往其他利比亚目的地，包括班加西、的黎波里或塞卜哈。
在卡扎菲(格达费)倒台三年后，利比亚仍深陷两股对立势力的暴力权力争斗之中。此前两支叛军分别建立了政府，都宣称自己是合法政府且掌控着大量石油资源。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
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路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。