土耳其航空全面停飞去往利比亚航班

路透伊斯坦布尔1月6日 - 土耳其航空公司(THYAO.IS)周二称，由于安全形势恶化，暂停所有飞往利比亚的航班。该公司是最后一家在利比亚运营的外国航空公司。

土耳其航空周一停飞去往利比亚米苏拉塔的全部航班，周二表示也将不再飞往其他利比亚目的地，包括班加西、的黎波里或塞卜哈。

在卡扎菲(格达费)倒台三年后，利比亚仍深陷两股对立势力的暴力权力争斗之中。此前两支叛军分别建立了政府，都宣称自己是合法政府且掌控着大量石油资源。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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