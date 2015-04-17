版本:
中国
时事要闻 | 2015年 4月 17日 星期五 17:54 BJT

土耳其航空一飞往巴塞尔班机因炸弹威胁折返伊斯坦布尔

路透伊斯坦布尔4月17日 - 航空公司一名发言人称，周五土耳其航空一架飞往巴塞尔的班机折返伊斯坦布尔，因传出炸弹威胁。这是一系列此类事件从而造成航班折返或改道的最新一例。

该名新闻发言人称，这家波音738飞机载有151名乘客。(完)

(编译 王洋; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐