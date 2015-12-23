伊斯坦布尔一国际机场发生爆炸 原因不明--飞马航空

路透伊斯坦布尔12月23日 - 土耳其飞马航空公司（Pegasus Airlines）周三称，伊斯坦布尔萨比哈·格克琴（Sabiha Gokcen）机场发生爆炸，造成附近一架飞机上的两名清洁人员受伤，但爆炸原因尚不清楚。

该公司称，爆炸发生在当地时间凌晨2:05（0005 GMT），当时事发区域没有乘客，机场在继续正常运营。

土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导称，爆炸发生后，手拿步枪及身穿防弹衣的警察在机场入口处实施了严格的安检措施，并对该区域的车辆进行搜查，同时一架警方直升机在头顶盘旋。

报导称，一名清洁人员头部受伤，伤情严重，另一人手部受伤，两人正在医院接受治疗。

萨比哈·格克琴机场运营方发表简短声明称，该机场的飞机起降均没问题，并称爆炸原因仍在调查之中。（完）