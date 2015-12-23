伊斯坦布尔一国际机场发生爆炸 原因不明--飞马航空

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯坦布尔12月23日 - 土耳其飞马航空公司（Pegasus Airlines）周三称，伊斯坦布尔萨比哈·格克琴（Sabiha Gokcen）机场发生爆炸，造成附近一架飞机上的两名清洁人员受伤，但爆炸原因尚不清楚。
该公司称，爆炸发生在当地时间凌晨2:05（0005 GMT），当时事发区域没有乘客，机场在继续正常运营。
土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导称，爆炸发生后，手拿步枪及身穿防弹衣的警察在机场入口处实施了严格的安检措施，并对该区域的车辆进行搜查，同时一架警方直升机在头顶盘旋。
报导称，一名清洁人员头部受伤，伤情严重，另一人手部受伤，两人正在医院接受治疗。
萨比哈·格克琴机场运营方发表简短声明称，该机场的飞机起降均没问题，并称爆炸原因仍在调查之中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。