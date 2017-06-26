土耳其总统称阿拉伯四国对卡塔尔的13条要求是不合法的

路透伊斯坦布尔6月25日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周日对要求该国关闭位于卡塔尔的军事基地的呼吁未予理会，并称阿拉伯四国提出的涉及范围更广的要求清单，是对卡塔尔主权的非法干预。

埃尔多安在措辞强烈的声明中表达了对卡塔尔的支持，称要求土耳其撤出武装力量是无礼的，卡塔尔政府采取了正确的行动；卡塔尔方面称，四国的要求是不合理的。卡塔尔的外交危机已持续了近三周时间。

沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和巴林6月5日相继宣布与卡塔尔断交，之后又对卡塔尔提出了13条要求，其中包括关闭半岛电视台、减少与伊朗的联系、关闭土耳其军事基地、以及支付赔款。

卡塔尔称正在审视这份要求清单，但表示要求不合理亦不可行。

巴林外长周日说，外人插手干预将无法解决问题。

“尊重现有区域秩序是为了各方利益，现有区域秩序有能力解决任何可能出现的问题，”Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa发表推文称，但他没有指名土耳其。

**不会撤出**

土耳其是卡塔尔实力最坚强的区域盟邦，自从卡塔尔被邻国切断海空联系之后，土耳其已派出100架货机补给驰援，并且紧急立法将派出更多部队至多哈的土耳其基地。

6月5日爆发断交危机后，已有两个配备武装车辆的土耳其部队抵达卡塔尔，国防部长Fikri Isik周五称，增兵有好处。

“强化土耳其基地对海湾安全而言具正面意义，”他说。“在我们的议程中，没有与卡塔尔重新评估基地安排的问题。”

Hurriyet报上周报导，预计在周日开斋节之后，土耳其和卡塔尔将展开联合军演，土国派至卡塔尔的部队人数最终或将达一千人。报导称，当局也考虑派出一支空军部队。(完)