美国驻土耳其领事馆遭袭 多起针对安全部队的袭击致九人死亡

路透伊斯坦布尔/迪亚巴克尔8月10日（记者 Yesim Dikmen/Seyhmus Cakan） - 土耳其周一发生多起针对安全部队的袭击事件，共造成至少九人死亡。另外，两名女性朝美国驻伊斯坦布尔领事馆开火。

土耳其在上月启动“同步反恐战争”后提高了警戒状态。该国的相关行动包括对叙利亚境内的“伊斯兰国”武装分子及伊拉克北部的库尔德工人党（PKK）武装分子进行空袭。该国还在国内抓捕了数百名武装分子嫌犯。

美国领事馆遇袭事件发生在周一凌晨，极左组织革命人民解放党阵线（DHKP-C）声称他们参与了此事，该组织曾在2013年美国驻安卡拉大使馆的自杀性爆炸案中杀害了一名土耳其安保人员。

被美国和土耳其视为恐怖组织的DHKP-C称，该组织的一名成员参与了枪击领事馆事件，并称美国为中东和世界的“大敌”。

这起袭击事件的目击者、当地居民Ahmet Akcay对路透称，其中一名女性朝着安全官员及领事馆官员开了四五枪。

伊斯坦布尔省长办公室称，两名女性中的一名后来受伤被捕。在这起事件中没有其他人受伤，目前不清楚另一名袭击者的情况。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，美国驻伊斯坦布尔领事馆周二将开放办公。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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