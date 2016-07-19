外资银行在土耳其曝险巨大 政变后局势混沌人人自危

路透伊斯坦布尔/法兰克福7月19日 - 外资银行先前在土耳其大举投资，因此，随着土耳其军事政变失败后，政府在警察、军队和司法机构展开整肃行动，对土耳其信心若有任何动摇，料将令外资银行承受风险。

去年年底的央行数据显示，法国和英国对土耳其的信用曝险最高，在土耳其拥有大规模业务或投资的银行包括意大利裕信银行(CRDI.MI)、西班牙对外银行(BBVA) (BBVA.MC)和汇丰(HSBA.L)等。

法国曝险规模约400亿美元，是美国的两倍多，高于德国和意大利的倍数更大，表明欧洲本已脆弱的银行业者料将遭受最大冲击。(图表：tmsnrt.rs/29SXWrb)

土耳其曾被视为有吸引力的市场，具备强劲增长态势，而且人口结构较年轻，但近期该国经济在放缓。

一些欧洲银行业者已经在试图脱售。英国汇丰今年2月放弃出售旗下土耳其业务的计划，因买方出价太低。

路透曾在6月份报导过，俄罗斯最大银行--俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)在考虑出售土耳其子公司Denizbank。俄罗斯联邦储蓄银行否认有任何类似计划。

意大利裕信银行也曾表示，可能会减持包括土耳其Yapi Kredi Bank在内子公司的股权。

土耳其近日发生的事件将进一步加快这种行动的步伐。(完)