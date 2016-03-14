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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:53 BJT

土耳其安卡拉发生汽车炸弹爆炸 已致34人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉3月13日 - 土耳其卫生部长米埃津奥卢（Mehmet Muezzinoglu）称，安卡拉市中心一处繁忙的交通枢纽周日发生汽车炸弹爆炸，已致34人死亡。

米埃津奥卢称，125人正在安卡拉各处医院接受治疗，其中19人伤势严重。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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