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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 10:40 BJT

希拉里称伊斯坦布尔袭击事件加强了打击恐怖主义的决心

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月28日 - 美国民主党总统参选人希拉里周二称，伊斯坦布尔机场的袭击事件提醒美国“不能后退”。

“今天发生在伊斯坦布尔的袭击事件，只会让我们更下定决心击败世界各地的恐怖主义和极端圣战主义势力。”希拉里在声明中称，“我们必须深化我们与中东及欧洲盟友和伙伴方的合作，应对这样的威胁。”(完)
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