希拉里称伊斯坦布尔袭击事件加强了打击恐怖主义的决心

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月28日 - 美国民主党总统参选人希拉里周二称，伊斯坦布尔机场的袭击事件提醒美国“不能后退”。
“今天发生在伊斯坦布尔的袭击事件，只会让我们更下定决心击败世界各地的恐怖主义和极端圣战主义势力。”希拉里在声明中称，“我们必须深化我们与中东及欧洲盟友和伙伴方的合作，应对这样的威胁。”(完)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。