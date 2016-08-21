土耳其婚礼上炸弹爆炸导致死亡人数升至50人--当地官员

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”

路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。