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时事要闻 | 2016年 8月 21日 星期日 17:50 BJT

土耳其婚礼上炸弹爆炸导致死亡人数升至50人--当地官员

路透土耳其加齐安泰普市8月21日 - 土耳其当地官员称，该国东南部城市加齐安泰普市周六发生疑似自杀式炸弹爆炸案，死亡人数升至50人。

土耳其总统埃尔多安称，可能是伊斯兰国武装份子实施了深夜的袭击，当人们在婚礼上跳舞及庆祝时，炸弹发生了爆炸。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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