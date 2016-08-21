土耳其婚礼上炸弹爆炸导致死亡人数升至50人--当地官员

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透土耳其加齐安泰普市8月21日 - 土耳其当地官员称，该国东南部城市加齐安泰普市周六发生疑似自杀式炸弹爆炸案，死亡人数升至50人。
土耳其总统埃尔多安称，可能是伊斯兰国武装份子实施了深夜的袭击，当人们在婚礼上跳舞及庆祝时，炸弹发生了爆炸。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)