安卡拉炸弹袭击者中有一名库尔德工人党女性成员--消息人士

路透安卡拉3月14日 - 多名土耳其安全官员周一称，一名库尔德工人党女性成员是制造安卡拉爆炸案的两名嫌犯之一。这次爆炸案已经导致37人死亡。

周日晚间发生在安卡拉市内一交通枢纽的这起爆炸案是该市一个月里遭遇的第二起汽车炸弹袭击。事发地点距离司法部和内政部仅几百米远。

安全官员告诉路透，查获的证据显示其中一名炸弹客是一名库尔德工人党女性成员，她于2013年加入该组织。他们表示，这名女子出生于1992年，来自土耳其东部城市卡尔斯(Kars)。

当局曾表示，预计在周一稍晚些时候将正式确认发动爆炸袭击的幕后组织。

库尔德工人党历史上曾直接攻击安全部队，并表示不针对平民目标。若该组织直接宣布对周日的爆炸袭击负责，将表明该组织的策略发生重大转变。（完）