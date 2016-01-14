德国称十名德国人在伊斯坦布尔爆炸袭击中遇难

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透柏林1月13日 - 德国外交部发言人Sawsan Chebli周三称，在土耳其伊斯坦布尔自杀式炸弹袭击中遇难的德国人数量从之前的九人增至十人。
该发言人在柏林的新闻发布会上称，有一名德国公民在这起袭击中受重伤，后来不治身亡。
该发言人还称，有七名受伤的德国公民仍在接受治疗，其中五人住在重症监护室。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)