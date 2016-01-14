德国称十名德国人在伊斯坦布尔爆炸袭击中遇难

路透柏林1月13日 - 德国外交部发言人Sawsan Chebli周三称，在土耳其伊斯坦布尔自杀式炸弹袭击中遇难的德国人数量从之前的九人增至十人。

该发言人在柏林的新闻发布会上称，有一名德国公民在这起袭击中受重伤，后来不治身亡。

该发言人还称，有七名受伤的德国公民仍在接受治疗，其中五人住在重症监护室。（完）